Os tenistas portugueses Nuno Borges e Jaime faria vão defrontar Tristan Boyer e Sho Shimabukuro, respetivamente, na primeira ronda de Wimbledon.

Borges, número um luso e 53.º do mundo, defronta o norte-americano Boyer (193.º), vindo da qualificação, naquele que será o primeiro encontro entre ambos.

Já Faria (97.º) mede forças com Shimabukuro (88.º), depois de ultrapassar novamente a qualificação, como tinha feito nos dois primeiros grandes torneios da temporada, no Australian Open e em Roland Garros.

Em quatro presenças anteriores, o melhor resultado de Nuno Borges em Wimbledon remonta a 2025, quando alcançou a terceira ronda, enquanto o compatriota de 22 anos vai participar pela segunda vez no quadro principal, após ter sido eliminado na partida de estreia em 2025.

Nos outros encontros do torneio, Novak Djokovic (8.º) joga contra Wu Yibing (99.º), ao passo que Alexander Zverev (2.º) defronta Alexander Blockx (37.º).

Casper Ruud (12.º) e Hubert Hurkacz (95.º) encontram-se nesta primeira fase, assim como Daniil Medvedev (9.º) e Marin Cilic (60.º).

Stan Wawrinka (110.º) e Matteo Berrettini (49.º) disputam um lugar na próxima ronda.

No quadro feminino, Serena Williams enfrenta Maya Joint (53.ª), Aryna Sabalenka (1.ª) mede forças com Teodora Kostovic (184.ª) e Iga Swiatek (3.ª) joga contra Taylor Townsed (81.ª).