Novak Djokovic estreou-se em Wimbledon com uma vitória sobre o chinês Wu Yibing, por 3-1 (6-4, 5-7, 6-4 e 6-4). O número oito do Mundo levou 3 horas para vencer o 102.º do ranking ATP.

O primeiro “set” ficou marcado por um pedido de casamento na bancada. Djokovic apercebeu-se e atirou: «Quero um convite para o casamento».

O sérvio vai defrontar o grego Tsitsipas – 87 do Mundo – na segunda ronda.