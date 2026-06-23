Francisca Jorge garantiu a passagem à segunda ronda de qualificação do torneio de Wimbledon.

A tenista portuguesa levou a melhor sobre a húngara Dalma Galfi por 2-0, com os parciais de 7-6 e 6-3, ao fim de uma hora e 38 minutos. Esta é a primeira vez, ao fim de dois anos, que Francisca Jorge chega à fase de qualificação do «Grand Slam» britânico.

Pela frente terá agora a macedónia Lina Gjorcheska, que derrotou a espanhola Angela Fita Boluda, também por 2-0 (6-2 e 6-4).

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