Jasmine Paolini, tenista italiana, garantiu a presença na final de Wimbledon, depois de bater a croata Donna Vekic.

Esta quinta-feira, na meia-final do terceiro Grand Slam da temporada, Paolini, sétima do ranking da WTA, venceu a adversária em três sets, com os parciais de 2-6, 6-4 e 7-6 (10-8), num jogo que demorou uma hora e 51 minutos.

Com esta vitória, a tenista de 28 anos tornou-se na segunda a conseguir chegar consecutivamente à final de Roland Garros e Wimbledon, juntando a Serena Williams, que alcançou o feito em 2016.

Agora, na final, Paolini vai enfrentar a vencedora da partida entre Elena Rybakina (4.ª do mundo) e Barbora Krejcikova (32.ª).