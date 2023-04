A organização do torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da época de ténis, anunciou esta terça-feira que vai pagar dois quartos para cada jogador ucraniano e um membro do staff durante toda a temporada de relva.

Além disso, informou ainda o Al England Club, será doada uma libra (1,12 euros) na ajuda à Ucrânia por cada bilhete vendido.

Segundo estimativas, essa ajuda financeira pode atingir as 500 mil libras (cerca de 564 mil euros), a qual surge depois de em março a organização ter revelado que os jogadores russos e bielorrussos estavam de regresso ao torneio.

No ano passado, refira-se, os tenistas dessas duas nacionalidades foram proibidos de competir em Wimbledon, devido à invasão da Rússia à Ucrânia. Posteriormente, a ATP e a WTA decidiram não atribuir pontos à competição.

Em conferência de imprensa esta terça-feira, de resto, o presidente do All England Club, Ian Hewitt, confessou que a decisão de voltar a permitir a presença de russos e bielorrussos em Wimbledon foi a «mais difícil» que já tomou na presidência do Grand Slam britânico.