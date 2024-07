Carlos Alcaraz derrotou Frances Tiafoe e garantiu a passagem aos oitavos-de-final do torneio de Wimbledon.

No court central, o detentor do troféu precisou de cinco sets para levar a melhor sobre o norte-americano, com os parciais de 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 e 6-2. Após quase quatro horas de jogo, Alcaraz vai agora defrontar o vencedor do jogo entre Ugo Humbert e Brandon Nakashima.

Veja o ponto decisivo para a vitória de Alcaraz: