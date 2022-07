Dia após dia, ano após ano, continuam a faltar palavras para descrever Rafael Nadal.

O tenista que venceu mais Grand Slams da história do ténis apurou-se para as meias-finais de Wimbledon após vencer o norte-americano Taylor Fritz, num jogo apenas decidido no tie-break do quinto set, após uma «maratona» de quatro horas e 21 minutos.

Nadal venceu pelos parciais de 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 e 7-6 (10-4), num jogo em que voltou a apresentar dificuldades físicas, com uma lesão na zona abdominal, ao ponto de o pai, na bancada, lhe ter pedido para desistir do jogo.

O tenista espanhol, porém, tinha outra ideia. E depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, Nadal, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procura arrebatar o terceiro ‘major’ deste ano.

Nas meias-finais vai defrontar o australiano Nick Kyrgios, 40.º da hierarquia mundial, que eliminou o chileno Cristian Garin (43.º) em três ‘sets’.