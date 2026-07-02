Nuno Borges, em dupla com o colombiano Nicolás Barrientos, foi eliminado na primeira ronda do quadro de pares de Wimbledon, ao perder com os norte-americanos Robert Cash e James Tracy (6-3 e 6-4).

Entretanto, na segunda ronda do quadro de singulares, Jaime Faria perdeu para o belga Zizou Bergs, por 7-6 (8-6), 6-4 e 6-3.

Assim, a representação portuguesa em Wimbledon resume-se a Francisco Cabral, já apurado para a segunda ronda em pares, a par do austríaco Lucas Miedler.