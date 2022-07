Novak Djokovic é inevitável.

À procura do quarto título consecutivo no Torneio de Wimbledon, o tenista sérvio esteve na iminência de cair perante o prodígio Jannik Sinner, nos quartos de final, mas aguentou-se.

O jovem de 20 anos, número 13 do mundo, entrou melhor e venceu os dois primeiros sets, por 7-5 e 6-2 – no primeiro parcial protagonizou uma bela reviravolta.

Mas depois surgiu a inevitabilidade de Nole.

Entre a espada e a parede, Djokovic subiu o nível e começou a recuperação: no terceiro set reduziu a desvantagem com um 6-3, e no quarto parcial foi ainda mais dominador, com um 6-2.

No derradeiro set, Djokovic fez uso da experiência que tem e não deu quaisquer hipóteses e triunfou por 6-2, com alguns momentos de brilhantismo.

Nas meias-finais, Novak Djokovic vai defrontar o vencedor do duelo entre David Goffin e Cameron Norrie.