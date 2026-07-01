Tenis
Há 14 min
Wimbledon: Djokovic descarta Tsitsipas, Andreeva surpreendida
Sérvio de 39 anos avança para a terceira ronda. Já a jovem russa caiu muito cedo
Sérvio de 39 anos avança para a terceira ronda. Já a jovem russa caiu muito cedo
Novak Djokovic venceu na segunda ronda de Wimbledon, deixando o grego Tsitsipas pelo caminho, precisando de uma hora e 48 minutos para encerrar a contenda (6-3, 6-4 e 6-2). Nesta quarta-feira, o sérvio de 39 anos – número oito do Mundo – eliminou o número 87.
Na próxima ronda, Djokovic vai medir forças com o francês Arthur Rinderknech (28.º).
Na competição feminina, a russa Mirra Andreeva – de 19 anos e número cinco do Mundo – foi surpreendida pela checa Barbora Krejcikova (38.ª), que se impôs por 4-6, 7-5, 6-4, em 2:44 horas.
Por isso, Krejcikova vai defrontar a compatriota Nikola Bartunková (48.ª).
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