Novak Djokovic apurou-se esta terça-feira para os quartos de final do torneio de Wimbledon, ao vencer o polaco Hubi Hurkacz, número 18 do ranking ATP, por 3-1.

O encontro, diga-se, teve início do domingo, mas foi interrompido já ao final da noite, quando Nole vencia por 2-0, com dois sets ganhos no tie break – ambos por 8-6.

Hurkacz regressou ao court, já esta tarde, de cabeça limpa e conseguiu «roubar» o terceiro parcial ao número dois do mundo, ao conseguir quebrar o sérvio no seu último jogo de serviço antes do tie-break.

Só que a seguir a ordem natural do mundo foi resposta e Djokovic triunfou no quarto e último set, por 6-4: conseguiu assim a 32.ª vitória consecutiva no All England Club.

Campeão em título, Novak Djokovic vai agora defrontar o russo Andrey Rublev.

Por falar em campeões em título, Elena Rybakina, vencedora em Wimbledon em 2022, também avançou para os quartos de final, após um triunfo frente à brasileira Bia Haddad Maia, 13.ª do ranking WTA.

A cazaque, número três do mundo, vencia por 4-1 no primeiro set quando viu a adversária desistir devido a problemas físicos.

Na próxima ronda, Rybakina terá pela frente a vencedora do encontro entre Ons Jabeur e Petra Kvitova.