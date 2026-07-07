Tenis
Há 17 min
Wimbledon: Djokovic vence batalha de cinco horas e marca encontro com Sinner
Sérvio afasta o canadiano Felix Auger-Aliassime para chegar às meias-finais
AC
Sérvio afasta o canadiano Felix Auger-Aliassime para chegar às meias-finais
AC
Novak Djokovic apurou-se esta terça-feira para as meias-finais de Wimbledon, ao vencer Felix Auger-Aliassime, num duelo que durou cinco horas e 15 minutos.
O tenista sérvio, oitavo do ranking mundial e que está em busca do seu 25.º título do Grand Slam, bateu o quarto da hierarquia ATP, por 7-6 (12-10), 3-6, 6-3, 6-7 (4-7) e 7-6 (10-4).
Djokovic, de 39 anos, apurou pela oitava vez consecutiva para as meias-finais de Wimbledon e terá pela frente o detentor do título e número um do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner, que afastou o alemão Jan-Lennard Struff (74.º), por 7-5, 7-6 (7-4) e 6-3.
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