Wimbledon: Francisco Cabral eliminado nos «oitavos» em pares
Português, ao lado de Lucas Miedler, foi derrotado por uma dupla alemã
Português, ao lado de Lucas Miedler, foi derrotado por uma dupla alemã
O português Francisco Cabral foi eliminado nos oitavos de final do torneio de pares masculinos de Wimbledon, juntamente com o austríaco Lucas Miedler, ao perder em dois sets com os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.
Francisco Cabral (25.º do ranking mundial de pares) e Lucas Miedler (24.º), foram batidos por dois tenistas mais bem posicionados na hierarquia da ATP (Krawietz é 12.º e Puetz é 13.º). Os germânicos levaram a melhor no «tie-break» nos dois parciais, vencendo por 7-6 (7-3) e 7-6 (9-7), após uma hora e 46 minutos.
Francisco Cabral, diga-se, regressa ainda este domingo ao court para disputar o encontro dos oitavos de final de pares mistos, ao lado da australiana Ellen Perez, frente à dupla composta pelo britânico Neal Skupski e a norte-americana Desirae Krawczyk.