O português Francisco Cabral foi eliminado nos oitavos de final do torneio de pares masculinos de Wimbledon, juntamente com o austríaco Lucas Miedler, ao perder em dois sets com os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Francisco Cabral (25.º do ranking mundial de pares) e Lucas Miedler (24.º), foram batidos por dois tenistas mais bem posicionados na hierarquia da ATP (Krawietz é 12.º e Puetz é 13.º). Os germânicos levaram a melhor no «tie-break» nos dois parciais, vencendo por 7-6 (7-3) e 7-6 (9-7), após uma hora e 46 minutos.

Francisco Cabral, diga-se, regressa ainda este domingo ao court para disputar o encontro dos oitavos de final de pares mistos, ao lado da australiana Ellen Perez, frente à dupla composta pelo britânico Neal Skupski e a norte-americana Desirae Krawczyk.