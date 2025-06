Jaime Faria venceu, na tarde desta segunda-feira, o tenista Zsombor Piros na primeira fase de qualificação para o torneio de Wimbledon.

O tenista português, número 117 do ranking ATP, levou a melhor sobre o tenista húngaro, por 2-0, em 1 hora e 13 minutos. O encontro foi dominado pelo português, que venceu pelos parciais de 6-4 e 6-2.

Recorde-se que no ano passado, Jaime Faria «caiu» na primeira ronda de qualificação, em Wimbledon. Além disso, com este resultado, o tenista lisboeta alcançou a 12.ª vitória em 2025. Na próxima fase, o português irá defrontar o argentino Marco Trungelliti, número 152 do ranking ATP. O encontro está marcado para próxima quarta-feira, ainda sem hora definida.