Jaime Faria qualificou-se para a última ronda do «qualifying» de Wimbledon, após levar a melhor sobre Marco Trungelliti em dois sets.

Em Londres, o tenista português precisou de uma hora e 28 minutos para vencer o sul-americano e 152.º no ranking ATP, com os parciais de 6-3 e 7-5.

Aos 21 anos, Jaime Faria vai agora medir forças com Kyrian Jacquet (151.º do mundo), com o objetivo de marcar presença no quadro principal do terceiro Grand Slam da temporada.