O tenista português Jaime Faria qualificou-se pela primeira vez na carreira para a segunda ronda de Wimbledon, após vencer o japonês Sho Shimabukuro. 

Num encontro que durou duas horas e 49 minutos e teve quatro sets, o número dois luso e 98.º do ranking mundial bateu o nipónico Shimabukuro (90.º), por 7-6 (8-6), 6-3, 6-7(2-7) e 6-3. 

Nos últimos dois Grand Slam da temporada, o Australian Open e o Roland Garros, Jaime Faria ultrapassou a qualificação e a primeira ronda, e desta vez não foi diferente. 

Segue-se o vencedor do encontro entre o francês Ugo Humbert (27.º) ou o belga Zizou Bergs (37.º). 

De recordar que o tenista de 22 anos caiu na primeira ronda de Wimbledon, no ano de estreia na prova, em 2025.

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