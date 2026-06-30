Tenis
Há 58 min
Wimbledon: Jaime Faria na segunda ronda pela primeira vez na carreira
Tenista português vence o japonês Sho Shimabukuro em quatro sets
JR
Tenista português vence o japonês Sho Shimabukuro em quatro sets
JR
O tenista português Jaime Faria qualificou-se pela primeira vez na carreira para a segunda ronda de Wimbledon, após vencer o japonês Sho Shimabukuro.
Num encontro que durou duas horas e 49 minutos e teve quatro sets, o número dois luso e 98.º do ranking mundial bateu o nipónico Shimabukuro (90.º), por 7-6 (8-6), 6-3, 6-7(2-7) e 6-3.
Nos últimos dois Grand Slam da temporada, o Australian Open e o Roland Garros, Jaime Faria ultrapassou a qualificação e a primeira ronda, e desta vez não foi diferente.
Segue-se o vencedor do encontro entre o francês Ugo Humbert (27.º) ou o belga Zizou Bergs (37.º).
De recordar que o tenista de 22 anos caiu na primeira ronda de Wimbledon, no ano de estreia na prova, em 2025.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS