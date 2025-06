Jaime Faria levou a melhor sobre Kyrian Jacquet e garantiu uma vaga no quadro principal de Wimbledon.

No terceiro e derradeiro jogo de qualificação, o tenista português precisou de duas horas e 37 minutos para derrotar o 151.º do ranking ATP em quatro «sets» (3-1), com os parciais de 7-5, 4-6, 6-3 e 6-2.

Assim sendo, Jaime Faria (117.º do mundo) junta-se a Nuno Borges no quadro principal do terceiro «Grand Slam» da temporada, sendo que o sorteio da primeira ronda acontece esta sexta-feira.