Daniil Medvedev apurou-se para as meias-finais do torneio de Wimbledon, ao eliminar o número 1 mundial Jannik Sinner.

O tenista russo, número 5 da hierarquia, impôs-se ao cabo de cinco sets, pelos parciais de 6-7 (7-9), 6-4, 7-6 (7-4), 2-6 e 6-3 num encontro com quatro horas de duração.

Depois de entregar o primeiro parcial com uma dupla falta, Medvedev levou a melhor nos dois seguintes. No início do terceiro set, o italiano chegou mesmo a receber assistência médica. Depois de ter medido a tensão arterial, recuperou de um break de desvantagem e ainda forçou um tie break na terceira partida, que acabou por perder.

No quarto set, Sinner subiu o nível ao mesmo tempo em que Medvedev parecia já ter a cabeça no quinto e decisivo set, que acabou por vencer para marcar presença na segunda meia-final da carreira no All England Club.