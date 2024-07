Lorenzo Musetti, tenista italiano, venceu o norte-americano Taylor Fritz, 12.º do ranking, e segue para as «meias» de Wimbledon.

Esta quarta-feira, na partida dos quartos de final do terceiro Grand Slam da temporada, Musetti triunfou por 3-2, com os parciais de 3-6, 7-6 (7-5), 6-2, 3-6 e 6-1, num jogo que demorou três horas e 27 minutos.

De destacar que é a primeira vez que o tenista de 22 anos chega a uma fase tão avançada de um Grand Slam.

Deste modo, com esta vitória, o 25.º do ranking da ATP vai encontrar Novak Djokovic na próxima ronda, segundo do mundo, que beneficiou da lesão de Alex De Minaur e não teve de ir ao relvado. Na outra meia-final está Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.