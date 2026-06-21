Wimbledon: Serena Williams regressa ao quadro de singulares
Norte-americana de 44 anos recebeu o último «wild card»
Norte-americana de 44 anos recebeu o último «wild card»
Aos 44 anos, Serena Williams recebeu o último “wild card” para participar no quadro de singulares femininos de Wimbledon. A tenista vai também participar no quadro de pares ao lado da irmã Venus, de 46 anos.
Vencedora do quadro de singulares de Wimbledon por sete vezes, a norte-americana regressou à competição na última semana, saindo de cena no segundo jogo do quadro de pares do torneio de Queen's, face à lesão da colega Victoria Mboko.
Natural do Michigan, Serena Williams completa 45 anos a 26 de setembro. A antigo número um do Mundo anunciou o fim da carreira em agosto de 2022, depois de 23 Grand Slams conquistados e quatro ouros olímpicos.
A norte-americana não competia em duplas desde 2016, ano no qual conquistou Wimbledon pela sexta vez, ao lado da irmã Venus.
A última conquista a solo aconteceu no Open da Austrália de 2017, seguindo-se derrotas nas finais de Wimbledon (2018 e 2019) e do Open dos Estados Unidos (2018 e 2019).