O terceiro dia do torneio de Wimbledon trouxe bastante ação no All England Club, em Inglaterra, nesta quarta-feira. Nos singulares masculinos, houve vitórias dos principais 'cabeças-de-cartaz' - Sinner foi, talvez, aquele que mais sofreu.

O número um do mundo encontrou o compatriota Berrettini na segunda ronda, num encontro que teve três horas e 42 minutos. Sinner venceu por 7-6(3), 7-6(4), 2-6 e 7-6(4), fazendo-se valer dos tie-breaks. Encontra Kecmanovic na terceira ronda.

Carlos Alcaraz, atual terceiro classificado do ranking ATP e atual campeão em título de Wimbledon, venceu mais facilmente o australiano Aleksandar Vukic (67.º ATP), com parciais de 7-6(5), 6-2 e 6-2. Na sexta-feira joga, assim, com o americano Francis Tiafoe.

Dimitri Medvedev, quinto do ranking ATP, teve alguma dificuldade em ultrapassar o francês Muller (102º), alcançando uma reviravolta, com parciais de 6-7(3), 7-6(4), 6-4 e 7-5. O duelo durou 3h30. Por fim, nota para a eliminação precoce de Casper Ruud.

No lado do circuito feminino (WTA), Emma Raducanu foi a grande sensação nos singulares. A tenista britânica triunfou facilmente diante de Elise Mertens, com parciais de 6-1 e 62.

A americana Emma Navarro 'despachou' Naomi Osaka com um 6-4 e 6-1, em 59 minutos. Coco Gauff fez ainda melhor frente à romena Todoni, com parciais de 6-2 e 6-1.