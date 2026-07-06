Ténis
Há 1h e 11min
Wimbledon: Sinner confirma favoritismo e segue para os quartos
Número 1 mundial bateu em três sets o japonês Shintaro Mochizuki
Número 1 mundial bateu em três sets o japonês Shintaro Mochizuki
O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e detentor do título, apurou-se este domingo para os quartos de final do torneio de Wimbledon, ao afastar em três sets o japonês Shintaro Mochizuki, oriundo da qualificação.
Na relva do terceiro Grand Slam da época, Jannik Sinner precisou de duas horas e 26 minutos para superar o 151.º da hierarquia internacional (ATP), e que veio da qualificação, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-0) e 6-3.
Nos quartos de final, o tenista transalpino vai defrontar no All England Club o alemão Jan-Lennard Struff (74.º) que passou o polaco Hubert Hurkacz (96.º), que abandonou, por problemas físicos nas costas, no quinto set, no qual perdia por 4-2.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS