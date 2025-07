Iga Swiatek não deu qualquer hipótese a Amanda Anisimova e venceu pela primeira vez na carreira o torneio de Wimbledon, com uma vitória por 2-0, pelos parciais de 6-0 e 6-0.

Esta é a primeira vez, desde 1911, que uma final da competição termina com uma «bicicleta». Na altura, Dorothea Chambers levou a melhor sobre Dora Boothby por 2-0, também com os parciais de 6-0 e 6-0.

Assista aqui ao ponto decisivo de Swiatek:

Além disso, há a destacar o facto desta ser a segunda final feminina de um Grand Slam na «era Open» a terminar com um triunfo por 6-0/6-0, depois da vitória de Steffi Graf sobre Natasha Zvereva, em Roland Garros (1988).

Após derrotar de forma surpreendente a número um do ranking WTA, Aryna Sabalenka, a tenista norte-americana chegou à primeira final de Grand Slam da carreira. No frente a frente com Swiatek, vencedora de cinco «majors» (quatro Roland Garros e um US Open), não teve hipótese e sofreu uma pesada derrota no court principal do All England Club.

Desde 2020 que Iga Swiatek não passava os primeiros seis meses de uma temporada sem vencer qualquer título e não vencia um Grand Slam desde 2024, quando conquistou o Open de França (Roland Garros). Esta é também a 100.ª vitória da polaca em «majors», a mais rápida a consegui-lo desde Serena Williams, em 2004.

Na vertente de pares, a dupla britânica de Julian Cash e Lloyd Glasspool derrotou o neerlandês David Pel e o australiano Rinky Hijkata por 2-0, com os parciais de 6-2 e 7-6, em uma hora e 24 minutos.