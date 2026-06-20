Alexander Zverev foi eliminado nas «meias» do ATP 500 de Halle, na Alemanha, por Taylor Fritz. Porém, embora não justifique totalmente o resultado, o vencedor último Roland Garros foi penalizado pela... diabetes.

O tenista, conhecido por ter diabetes, foi «tramado» pelo dispositivo que calcula a glicose. Indicava que tinha valores altos quando, na verdade, estavam baixos. Resultado: tomou insulina quando deveria era consumir açúcar.

Ora, a descida dos valores - e entrada em hipoglicemia - leva a tonturas, fraqueza, suor repentino e fome excessiva entre outros sintomas. O que, de certo, dificulta a prática desportiva. Aliás, por norma é até proibida e prática de desporto em hipoglicemia (valores abaixo dos 70 de nível de açúcar no sangue).

No que toca ao jogo perdeu por 6-7 (4-7), 6-4 e 7-5, após 2h39 de encontro. Apesar do estado de saúde, não quis desvalorizar a vitória de Taylor.

«Ainda assim, lutei, dei tudo de mim e, no fim, também é preciso reconhecer que o Taylor venceu com mérito», confessou Zverev em conferência de imprensa após a partida.

«Em nove anos, nunca tinha visto um erro tão grande. Depois do segundo set, os médicos trabalharam nas minhas costas, mas o verdadeiro problema era outro. Se alguém vir a partida, verá que eu estava a beber uma bebida de glicose atrás da outra», acrescentou ainda.

No final, o número três Mundial admitiu estar desiludido por ter sido condicionado por aspetos alheios ao ténis. «A deceção existe porque sinto que o meu ténis estava lá, mas por outros motivos não consegui mostrá-lo», concluiu.