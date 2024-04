Foram ouvidas «fortes explosões» em Isfanan, no centro do Irão, na última madrugada. Os estados Unidos já confirmaram um ataque de Israel, mas o Irão ironiza com a situação e diz que abateu apenas três drones.

O ataque foi confirmado por funcionários do governo norte-americano à CNN Internacional, mas Israel ainda não comentou o assunto e o Irão desvaloriza o pretenso ataque.

O porta-voz do Centro Nacional do Ciberespaço do Irão, Hossein Dalirian, recorreu à rede social X para ironizar com o eventual ataque. Primeiro diz que «a impresa norte-americana sonhou que Israel atacou o Irão» e depois disse que o Irão «abateu três micropássaros», o que, segundo a imprensa local, terá acontecido porque a defesa aérea iraniana estava em prontidão em várias regiões do país, na expectativa de um ataque israelita.

«Eles disseram que 500 drones e mísseis suicidas foram disparados contra nós e que Israel foi submetido ao maior ataque de drones do mundo. Agora eles querem responder a essa operação com três desses quadricópteros, e todos os três foram abatidos», escreveu ainda Dalirian.

Segundo um alto comandante militar iraniano, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana Tasnim, a forte explosão ouvida perto da cidade iraniana de Isfahan foi causada por «disparos de defesa aérea contra um objeto suspeito», mas até ao momento, Israel não comenta este eventual ataque e o Irão diz mesmo não ter sido alvo de qualquer investida, estando a imprensa iraniana a mostrar imagens de moradores a caminhar perto de pontos turísticos de Isfahan, como a praça Naqsh-e Jahan e ao longo do rio Zayandeh Rud.

Isfahan, apesar de estar a 400 quilómetros da capital, é a sede de instalações nucleares iranianas, assim como da 8.ª base de caças da Força Aérea do Irão. Durante o dia de ontem, um alto comandante da Guarda Revolucionária iraniana tinha deixado o alerta que o Irão tem o dedo «no gatilho» e está pronto para lançar «mísseis poderosos» contra Israel, até mesmo contra instalações nucleares se Telavive atacar as do Irão. E foi isso mesmo o que Israel terá feito.

Para já, não há relatos de feridos e vítimas mortais e o Irão diz mesmo que não há qualquer dano em infraestruturas. A Agência Internacional de Energia Atómica recorreu também à rede social X para dizer que «pode confirmar que não há danos nas instalações nucleares no Irão».

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024

No entanto, o The New York Times, que cita duas fontes israelitas e três iranianas, diz que as autoridades do Irão confirma que o ataque atingiu uma base aérea militar perto da cidade de Isfahan. A escala e o método do ataque não são ainda claros uma vez que, diz o jornal norte-americano, a imprensa dos dois países está a desvalorizar a questão, numa tentativa de minimizar o alegado ataque. Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que o país não tem planos de retaliar imediatamente.