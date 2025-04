Marc-André Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona há já onze anos, conviveu com Lionel Messi de 2014 a 2021 e explicou como era a sua relação com o argentino durante a participação no podcast «Phrasenmäher», do jornal Bild.

«Houve momentos em que as coisas não funcionaram entre nós, porque ele estava irritado comigo e eu estava irritado com ele. Acho que o Leo é provavelmente o único jogador que, se quiser rematar mesmo contra a nossa cara, consegue. Outros jogadores provavelmente rematariam para outro lado, mas ele tem a capacidade de acertar [no alvo] com precisão», disse o alemão, que terá sofrido desse 'mal'.

Questionado se já tinha sentido a ira de Messi, Ter Stegen acrescentou, com um sorriso na cara: «Várias vezes, mas não de uma forma má. Nunca tivemos uma discussão no sentido de dizer que não nos damos bem. Mas tivemos momentos, e isso é ótimo», explicou.

Apesar desses episódios, o alemão teceu rasgados elogios à capacidade técnica do avançado argentino.

«Ele joga com uma facilidade que nunca mais se verá, tenho a certeza absoluta disso. Faz um passe ou um remate e depois dizemos: 'Impossível!' Já passei por isso mais do que uma vez. E é por isso que estou contente por tê-lo tido sempre comigo e não do outro lado», admitiu.