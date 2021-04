A Federação Portuguesa de Futebol explicou nesta quinta-feira como vai funcionar a Liga 3, a competição que arranca já na temporada 2021/22 e que corresponderá ao terceiro escalão, entre a II Liga e o Campeonato de Portugal.

Na época de estreia, a prova continuará com a participação de 24 clubes (22 oriundos do Campeonato de Portugal mais dois que descem da II Liga), divididos para disputar a 1.ª Fase - Série Norte e Sul.



Avançam para a Fase de Apuramento de Campeão os primeiros quatro classificados, igualmente divididos em duas séries. Os vencedores de cada série sobem à II Liga e vão defrontar-se para determinar o campeão da Liga 3.



Os segundos classificados de cada série vão defrontar-se num playoff. O vencedor desse duelo irá jogar depois com o antepenúltimo classificado da II Liga, para determinar que equipa irá marcar presença no segundo escalão.



Na Fase Manutenção e Descida, as equipas serão divididas em quatro séries, com bonificação de pontos. Os 5.ºs classificados da 1.ª Fase transitam com 8 pontos, os 6.ºs iniciam com 7, os 7.ºs com 6 e assim sucessivamente até ao 12.º, que irá arrancar com 1 ponto. Os últimos classificados de cada uma das séries descem de divisão.



Quatro equipas do Campeonato de Portugal subirão à Liga 3 no final da temporada.