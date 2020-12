O prémios The Best FIFA, que consagram os melhores do futebol mundial em 2019, vão ser entregues esta quinta-feira.

Cristiano Ronaldo é um dos três finalistas ao prémio de melhor jogador do Mundo atribuído pelo organismo supremo do futebol mundial. O internacional português concorre juntamente com Lionel Messi e Robert Lewandowski.

O avançado da Juventus está ainda na corrida ao melhor 11 de 2020, numa lista de 55 jogadores na qual está também Bruno Fernandes.

Ao todo, serão divulgados os vencedores de 11 prémios: melhor jogadora, melhor jogador, melhor treinador feminino, melhor treinador masculino, melhor guarda-redes feminina, melhor guarda-redes masculino, melhor onze feminino, melhor onze masculino, melhor golo, prémio fair-play e adepto do ano.

O evento, este ano virtual devido à pandemia da covid-19, é transmitido pelo Maisfutebol em direto a partir das 18h00 e pode também acompanhar tudo AO MINUTO na nossa cronologia.