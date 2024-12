Estão entregues os prémios The Best 2024 da FIFA, que distinguiram os melhores do mundo ao longo da última época. Vinícius Júnior sucedeu a Lionel Messi e conquistou, pela primeira vez, a distinção de jogador do ano e Aitana Bonmatí repetiu o prémio de 2023, sendo novamente eleita a jogadora do ano.

Quanto a portugueses, Rúben Dias foi o único distinguido da noite, integrando o melhor onze masculino do ano, para o qual também estava nomeado Cristiano Ronaldo, que ficou de fora dos onze, tal como, por exemplo, Kylian Mbappé, além de Nicolás Otamendi (Benfica) e Viktor Gyökeres (Sporting), outros dos nomeados.

Carlo Ancelotti e Emma Hayes foram distinguidos com os prémios de treinadores do ano, Alejandro Garnacho recebeu o prémio Puskás e Marta foi distinguida na primeira edição do Prémio Marta, para o melhor golo feminino.

Para o Brasil foram também os prémios de adepto do ano e fair-play, para Guilherme Gandra Moura e para o futebolista Thiago Maia, respetivamente.

Os atletas foram nomeados para o The Best 2024 com base nos seus desempenhos entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

O sistema de votação para os prémios The Best envolve quatro grupos, cada um com 25 por cento do peso nos votos.: os selecionadores de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA, os capitães de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA, um jornalista de cada Federação filiada à FIFA e o público.

TODOS OS PREMIADOS:

Melhor Jogador: Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil).

Melhor Jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha).

Melhor Treinador: Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Melhor Treinadora: Emma Hayes (Chelsea/seleção dos Estados Unidos).

Prémio Puskás (melhor golo masculino): Alejandro Garnacho (Manchester United).

Prémio Marta (melhor golo feminino): Marta, Brasil.

Onze do Ano masculino: Emiliano Martínez; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Rúben Dias, William Saliba; Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos; Lamine Yamal, Erling Haaland, Vinícius Júnior.

Onze Feminino do Ano: Alyssa Naeher; Lucy Bronze, Irene Paredes, Naomi Girma, Ona Battle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Lindsey Horan, Gabi Portilho; Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo.

Guarda-redes masculino: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina).

Guarda-Redes feminina: Alyssa Naeher (Chicago Stars FC/EUA).

Adepto do Ano: Guilherme Gandra Moura (Vasco da Gama, Brasil), jovem que tem uma doença rara.

Prémio Fair-Play: Thiago Maia, jogador do Internacional, por ajudar pessoas vítimas de cheias no Brasil.