Em Doha, no Qatar, na tarde desta terça-feira, Vini Jr. tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar o prémio The Best, entregue pela FIFA, sucedendo a Lionel Messi. Contrariando os resultados da Bola de Ouro, o avançado do Real Madrid superou Rodri, médio espanhol do Manchester City.

Durante a última temporada, Vinícius, de 24 anos, acumulou 24 golos e nove assistências em 39 partidas pelo Real Madrid, além de nove assistências e dois golos em dez jogos pelo Brasil.

Ao serviço dos «Merengues», o avançado esteve entre os protagonistas da conquista da Liga dos Campeões, La Liga e Supertaça espanhola.

Formado pelo Flamengo, o avançado rumou a Espanha em 2018. Até ver, acumulou 97 golos em 284 encontros pelos «Merengues».

«Não sei por onde começar, porque era tão distante, parecia impossível chegar até aqui, era só uma criança que jogava bola descalço, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é muito importante para mim. Para muitas crianças que acham que é impossível, eu jogo por elas. Quero agradecer a todos que votaram em mim. É algo muito importante para mim e não posso deixar de agradecer à minha família, ao presidente e ao treinador do Real Madrid.»

«A minha equipa fez-me chegar até aqui. Quero continuar no Real Madrid por muitos anos. No final, não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, estou grato a eles, assim como ao meu país e aos meus colegas de seleção», referiu o jogador brasileiro.

A lista de finalistas para o prémio de melhor jogador do The Best contava também com Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Wirtz (Bayer Leverkusen), Valverde (Real Madrid), Mbappé (PSG/Real Madrid), Haaland (Man. City) e Bellingham (Real Madrid), Toni Kroos (ex-Real Madrid) e Messi (Inter Miami).

Os atletas foram indicados com base nos seus desempenhos entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

O sistema de votação para os prémios The Best envolve quatro grupos, cada um com 25 por cento do peso nos votos: os selecionadores de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA, os capitães de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA, um jornalista de cada Federação filiada à FIFA e o público.

O The Best é atribuído desde 2016. A Cristiano Ronaldo (2016 e 2017) seguiram-se Modric, Messi (2019, 2022 e 2023) e Lewandowski (2020 e 2021).