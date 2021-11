O guarda-redes do Liverpool e da seleção brasileira, Alisson Becker, não teve dúvidas em apontar um favorito à conquista do prémio de melhor jogador do mundo da FIFA. Apesar de jogar com Mohamed Salah, um dos candidatos ao troféu, o guardião brasileiro elegeu outro nome.

«Merecedor de algum prémio, na minha cabeça vem o Lewandowski. Pelos números dele, pelas conquistas. No ano passado não houve prémios devido à situação que o mundo vivia e por o futebol estar a acontecer de maneira atípica. Acredito que ele é um nome que merece muito, tem quebrado recordes, tem feito muitos golos e uma consistência muito grande também», afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Brasil e Colômbia, que se realiza esta madrugada.

O prémio da FIFA será atribuído a 17 de janeiro de 2022.