É já esta terça-feira, dia 17 de dezembro, que o mundo fica a conhecer todos os vencedores do The Best. A gala da FIFA realiza-se em Doha, no Qatar, durante um jantar que vai juntar os principais atores do mundo do futebol.

Numa edição praticamente sem representação nacional, há apenas dois portugueses e ambos candidatos a um prémio menos importante, como é o melhor onze do ano. São eles Cristiano Ronaldo e Ruben Dias, aos quais se junta também o benfiquista Otamendi, numa lista de 22 jogadores para onze posições.

A gala ao jantar visa celebrar os 20 anos da Academia Aspire, no Qatar, e realiza-se na véspera do Real Madrid-Pachcuca, jogo relativo à final da Taça Intercontinental 2024.

Lista de nomeados:

The Best FIFA homem

Dani Carvajal, Espanha e Real Madrid

Erling Haaland, Noruega e Manchester City

Federico Valverde, Uruguai e Real Madrid

Florian Wirtz, Alemanha e Bayer Leverkusen

Jude Bellingham, Inglaterra e Real Madrid

Kylian Mbappé, França e PSG/Real Madrid

Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

Lionel Messi, Argentina e Inter Miami

Rodri, Espanha e Manchester City

Toni Kroos, Alemanha e Real Madrid

Vinícius Jr, Brasil e Real Madrid

The Best FIFA mulher

Aitana Bonmatí, Espanha e Barcelona

Barbra Banda, Zambia e Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen, Noruega e Barcelona

Keira Walsh, Inglaterra e Barcelona

Khadija Shaw, Jamaica e Manchester City

Lauren Hemp, Inglaterra e Manchester City

Lindsey Horan, EUA e Lyon

Lucy Bronze, Inglaterra e Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson, EUA e Chicago Red Stars

Mariona Caldentey, Espanha e Barcelona/Arsenal

Naomi Girma, EUA e San Diego Wave

Ona Batlle, Espanha e Barcelona

Salma Paralluelo, Espanha e Barcelona

Sophia Smith, EUA e Portland Thorns

Tabitha Chawinga, Malawi e PSG/Lyon

Trinity Rodman, EUA e Washington Spirit

The Best FIFA Treinador masculino

Carlo Ancelotti (ITA), Real Madrid

Lionel Scaloni (ARG), Argentina

Luis de la Fuente (ESP), Espanha

Pep Guardiola (ESP), Manchester City

Xabi Alonso (ESP), Bayer Leverkusen

The Best FIFA Treinador feminino

Arthur Elias (BRA), Brasil

Elena Sadiku (SUE), Celtic

Emma Hayes (ING), Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (JPN), Japão

Gareth Taylor (ING), Manchester City

Jonatan Giráldez (ESP), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (FRA), Paris FC

Sonia Bompastor (FRA), Lyon/Chelsea

The Best FIFA Guarda-redes feminina

Alyssa Naeher, EUA e Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger, Alemanha e Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita, Japão e INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll, Espanha e Barcelona

Mary Earps, Inglaterra e Manchester United/PSG

The Best FIFA Guarda-redes masculino

Andriy Lunin, Ucrânia e Real Madrid

David Raya, Espanha e Arsenal

Ederson, Brasil e Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa

Gianluigi Donnarumma, Itália e PSG

Mike Maignan, França e Milan

Unai Simón, Espanha e Ath. Bilbao

FIFA Marta Award (melhor golo feminino)

Delphine Cascarino (FRA), Olympique Lyonnais v. Benfica

Marina Hegering (ALE), Essen v. Wolfsburg

Sakina Karchaoui (FRA), France v. Sweden

Paulina Krumbiegel (ALE), Duisburg v. Hoffenheim

Marta (BRA), Brazil v. Jamaica

Nina Matejić (SRV), Serbia U-19 Women v. England U-19 Women

Beth Mead (ING), Arsenal v. West Ham United

Giuseppina Moraca (ITA), Lazio v. Bologna

Asisat Oshoala (NIG), Barcelona v. Benfica

Mayra Pelayo (MEX), Mexico v. USA

Trinity Rodman (EUA), USA v. Japan

FIFA Puskás Award (melhor golo masculino)

Hassan Al Haydos (QAT), Qatar v. China PR

Terry Antonis (AUS), Melbourne City v. Western Sydney Wanderers

Yassine Benzia (ARG), Algeria v. South Africa

Walter Bou (ARG), Lanús v. Tigre

Michaell Chirinos (HON), Costa Rica v. Honduras

Federico Dimarco (ITA), Inter Milan v. Frosinone

Alejandro Garnacho (ARG), Everton v. Manchester United

Mohammed Kudus (GAN), West Ham United v. Freiburg

Denis Omedi (UGA), KCCA v. Kitara

Paul Onuachu (NIG), Trabzonspor v. Konyaspor

Jaden Philogene (ING), Rotherham United v. Hull City

FIFA Fan Award

José Armando (MEX)

Craig Ferguson (ESC)

Guilherme Gandra Moura (BRA)