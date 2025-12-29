A cerimónia de entrega dos prémios The Best, que distinguem os melhores futebolistas masculino e feminino do ano, vai realizar-se no Dubai em 2026, anunciou esta segunda-feira o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O dirigente revelou a decisão durante a sua intervenção na cimeira World Sports, que decorreu na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, destacando a nova parceria estabelecida para acolher o evento.

«Posso anunciar que fechámos uma nova colaboração para homenagear os melhores jogadores, treinadores e equipas no Dubai. Temos desfrutado do futebol e agora vamos apreciá-lo ainda mais pela união que proporciona ao mundo inteiro», afirmou Infantino.

A presença do líder máximo do futebol mundial no Dubai coincidiu com a gala dos Globe Soccer Awards, realizada no domingo, onde a seleção portuguesa foi distinguida como a melhor de 2025. Nessa cerimónia, Vitinha recebeu o prémio de melhor médio, enquanto Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e o empresário Jorge Mendes foram também galardoados.

A última edição realizada do The Best teve lugar a 16 de dezembro, em Doha, no Qatar, e consagrou Ousmane Dembélé, do PSG, como melhor jogador do ano, sucedendo ao brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid.

O avançado francês tornou-se o sexto futebolista a conquistar o prémio, atribuído exclusivamente pela FIFA desde 2016, juntando-se a um palmarés liderado por Lionel Messi, com três distinções, seguido de Cristiano Ronaldo, com duas.

Os vencedores de cada categoria são definidos através de um sistema de votação que envolve adeptos registados no site oficial da FIFA, treinadores e capitães das seleções masculinas e femininas das 211 federações-membro, além de jornalistas, todos com peso idêntico no apuramento final.