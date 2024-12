Emi Martínez, guarda-redes de 32 anos, vinculado ao Aston Villa, voltou a conquistar o prémio The Best para a posição. Depois de se tornar o primeiro a arrecadar por duas vezes o prémio Yashin, o argentino repete a façanha na distinção entregue pela FIFA.

Em Doha, no Qatar, na tarde deste terça-feira, Martínez superou a concorrência de Unai Simon (Ath. Bilbao), David Raya (Arsenal), Lunin (Real Madrid), Ederson (Man. City), Donnarumma (PSG) e Maignan (Milan).

Na última temporada, Emi Martínez liderou a Argentina para nova conquista da Copa América, além de protagonizar a campanha do Aston Villa, até ao 4.º lugar na Premier League e as meias-finais da Liga Conferência.

Este galardão é entregue desde 2017. A Buffon seguiram-se Courtois, Alisson, Neuer, Mendy, Emi Martínez e Ederson.

RELACIONADOS

The Best 2024: todos os vencedores

Prémios Best 2024: Ruben Dias no melhor onze, Ronaldo de fora

The Best: Vini Jr. eleito o melhor jogador do Mundo

The Best: Ancelotti eleito o melhor treinador do Mundo

The Best: Aitana Bonmatí volta a ser eleita a melhor jogadora do Mundo