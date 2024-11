A FIFA divulgou, na noite desta quinta-feira, os nomeados para o prémio The Best entre os treinadores. Na categoria masculina, os treinadores espanhóis estão em maioria: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Guardiola (Man. City) e Luis de la Fuente (Espanha).

A lista fica completa com Ancelotti (Real Madrid) e Lionel Scaloni (Argentina).

Este galardão é atribuído desde 2016. A Ranieri seguiram-se Zidane, Deschamps, Klopp (2019 e 2020), Tuchel, Scaloni e Guardiola.

Na categoria feminina há quatro homens: Arthur Elias (Brasil), Futoshi Ikeda (Japão), Gareth Taylor (Man. City) e Jonatan Giraldez (Barcelona/Washington Spirit).

A lista fica completa com Sonia Bompastor (Lyon/Chelsea), Elena Sadiku (Celtic), Emma Hayes (Chelsea/EUA) e Sandrine Soubeyrand (Paris FC).

Entre estes nomeados, apenas Emma Hayes conquistou o The Best, em 2021, enquanto treinadora do Chelsea.