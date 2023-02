Lionel Messi foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo em 2022.



O internacional argentino conduziu, lembre-se, a albiceleste ao título Mundial no Qatar e foi eleito o melhor jogador da competição. O avançado do PSG, de 35 anos, superou a concorrência do colega de equipa Kylian Mbappé e de Karim Benzema (Real Madrid).



Esta é a sétima vez que o astro argentino conquista o galardão pela sétima vez depois de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2018/19. Recorde-se que entre 2010 e 2015, o prémio foi atribuído de forma conjunta pela FIFA e pela France Football.



«É um prazer estar aqui com Kylian e com Benzema, tiveram um ano grandíssimo. É uma honra voltar a estar nesta gala e ganhar. Quero agradecer aos meus companheiros. Estão cá o Scaloni e o Dibu, mas sem os outros não estaríamos aqui. Como disse o Scaloni isto é parte deles e é um reconhecimento de todo o grupo pelo que fez. Este ano foi uma loucura para mim, pude cumprir o meu sonho depois de tanto lutar e insistir. Por fim, consegui e foi o mais mravilhoso que me aconteceu na carreira. Felizmente consegui, há muitos que não conseguem. Quero agradecer à minha família, às pessoas da Argentina por terem vivido da maneira que viveram esse mês tão especial que ficará para sempre nas nossas recordações. Envio um bejo grande aos meus filhos, amo-os muito. Muito obrigado», disse, na hora de receber o prémio.