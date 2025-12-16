As conquistas de campeonato, Taça e Supertaça em França, além de Liga dos Campeões e Supertaça Europeia, valeram a Luis Enrique a inédita conquista do galardão para melhor treinador do ano no futebol masculino. O treinador espanhol de 55 anos superou Flick (Barcelona) e Arne Slot (Liverpool).

Na véspera de defrontar o Flamengo na final da Taça Intercontinental, no Qatar, Luis Enrique sucedeu e igualou Carlo Ancelotti, igualando também Zidane, Guardiola, Scaloni, Deschamps, Rainieri e Tuchel. A lista é liderada por Jürgen Klopp, que arrecadou o prémio em 2019 e 2020.

Na vertente feminina, Sarina Wiegman – neerlandesa e selecionadora de Inglaterra – reforçou o próprio recorde, alcançando o quinto galardão (2017, 2020, 2022 e 2023) e sucedendo à inglesa Emma Hayes.

Sarina Wiegman, de 56 anos, liderou Inglaterra para a conquista do Euro 2025.