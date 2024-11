A FIFA divulgou, na noite desta quinta-feira, os nomeados para o prémio The Best, galardão que almeja equivaler à Bola de Ouro. Com a Espanha – campeã europeia – em maioria, a «Roja» está representada por Carvajal (Real Madrid), Rodri (Man. City) e Lamine Yamal (Barcelona).

Esta lista conta também com Vinicius Jr., do Real Madrid – e segundo nas votações para a Bola de Ouro – Wirtz (Bayer Leverkusen), Valverde (Real Madrid), Mbappé (PSG/Real Madrid), Haaland (Man. City) e Bellingham (Real Madrid).

O lote de finalistas fica completo com um jogador já fora do ativo, Toni Kroos (ex-Real Madrid), e com um único representante do futebol externo à Europa. Falamos, pois claro, de Messi, astro argentino vinculado aos norte-americanos do Inter Miami.

De recordar que a Bola de Ouro foi conquistada pelo médio Rodri, enquanto o Golden Boy foi entregue a Yamal.

O The Best é atribuído desde 2016. A Cristiano Ronaldo (2016 e 2017) seguiram-se Modric, Messi (2019, 2022 e 2023) e Lewandowski (2020 e 2021).

#TheBest FIFA Men's Player 2024 nominees.

Let the voting begin... 🗳️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Nomeados para o galardão de guarda-redes

Esta distinção será disputada entre sete guardiões, dois dos quais espanhóis. No caso, Unai Simon (Ath. Bilbao) e David Raya (Arsenal).

Nesta lista constam também os nomes de Lunin (Real Madrid), Éderson (Man. City), Emi Martínez (Aston Villa), Donnarumma (PSG) e Maignan (Milan).

De recordar que o prémio Yashin foi entregue ao argentino Martínez, pelo segundo ano consecutivo.

Este galardão é entregue desde 2017. A Buffon seguiram-se Courtois, Alisson, Neuer, Mendy, Emi Martínez e Éderson.

Who will be crowned #TheBest? 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Nomeadas para o The Best feminino

A lista feminina é encabeçada por Aitana Bonmati (Barcelona), espanhola que venceu a Bola de Ouro em 2024 e 2023.

A lista conta também com Chawinga (PSG/Lyon), Paralluelo (Barcelona), Ona Batlle (Barcelona), Mariona Caldentey (Barcelona/Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Lindsey Horan (Lyon), Lauren Hemp (Man. City), Keira Walsh (Barcelona) e Khadija Shaw (Man. City).

Quanto a representantes do futebol norte-americano, surgem Barbra Banda (Shanghai Shengli/Orlando Pride), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Naomi Girma (San Diego Wave), Sophia Smith (Portland Thorns) e Trinity Rodman (Washington Spirit).