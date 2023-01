A FIFA divulgou, esta quinta-feira, a lista de cinco finalistas para o prémio de melhor guarda-redes em 2022.



Alisson (Liverpool/Brasil), Yassine Bounou (Sevilha/Marrocos), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica), Ederson (Man. City/Brasil) e Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina) são os candidatos à sucessão de Edouard Mendy, vencedor no ano anterior.



Alisson e Ederson dividiram o prémio de guarda-redes do ano em Inglaterra enquanto Courtois foi absolutamente decisivo na campanha do Real Madrid até à conquista da Liga dos Campeões - foi eleito o melhor em campo na final.



Por último, Bounou e Martínez destacaram-se no Mundial 2022, o primeiro ao serviço de Marrocos e o segundo na baliza da Argentina, a atual campeã do Mundo.

O vencedor será conhecido no próximo dia 27 de fevereiro, numa gala em Paris.

A votação divide-se entre o público - que pode votar no site da FIFA -, jornalistas, capitães das seleções e selecionadores.