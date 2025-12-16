The Best: Vitinha e Nuno Mendes no melhor onze de 2025
Dupla portuguesa participa no domínio do PSG. Bellingham e Yamal foram os sobreviventes de 2024
Dupla portuguesa participa no domínio do PSG. Bellingham e Yamal foram os sobreviventes de 2024
Nuno Mendes e Vitinha integram o lote de melhores jogadores de 2025, sendo escolhidos para o “onze” do The Best, da FIFA. Além da dupla lusa, o PSG também foi representado pelo guarda-redes Donnarumma (agora no Man City), pelos defesas Hakimi e Willian Pacho, e pelo avançado Dembélé.
De resto, Van Dijk (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona) e Lamine Yamal (Barcelona) foram escolhidos. Face a 2024, apenas Bellingham e Yamal repetiram a distinção.
#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Na vertente feminina, Lucy Bronze (Chelsea), Aitana Bonmatí (Barcelona) e Alexia Putellas (Barcelona) mantiveram-se no melhor “onze”, acompanhadas pela guarda-redes Hannah Hampton (Chelsea), pelas defesas Leah Williamson (Arsenal), Irene Paredes (Barcelona), Ona Batlle (Barcelona), pelas médias Patricia Guijarro (Barcelona) e Clàudia Pina (Barcelona), e pelas avançadas Alessia Russo (Arsenal) e Mariona Caldentey (Arsenal).
#TheBest FIFA Women's 11 in 2025. ✨— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025