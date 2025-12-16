Nuno Mendes e Vitinha integram o lote de melhores jogadores de 2025, sendo escolhidos para o “onze” do The Best, da FIFA. Além da dupla lusa, o PSG também foi representado pelo guarda-redes Donnarumma (agora no Man City), pelos defesas Hakimi e Willian Pacho, e pelo avançado Dembélé.

De resto, Van Dijk (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona) e Lamine Yamal (Barcelona) foram escolhidos. Face a 2024, apenas Bellingham e Yamal repetiram a distinção.

 

Na vertente feminina, Lucy Bronze (Chelsea), Aitana Bonmatí (Barcelona) e Alexia Putellas (Barcelona) mantiveram-se no melhor “onze”, acompanhadas pela guarda-redes Hannah Hampton (Chelsea), pelas defesas Leah Williamson (Arsenal), Irene Paredes (Barcelona), Ona Batlle (Barcelona), pelas médias Patricia Guijarro (Barcelona) e Clàudia Pina (Barcelona), e pelas avançadas Alessia Russo (Arsenal) e Mariona Caldentey (Arsenal).

 

