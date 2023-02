A Gala «The Best» consagrou Lionel Messi como o melhor jogador em 2022, mas o argentino não foi o único a ser distinguido.



Lionel Scaloni, treinador que conduziu a Argentina ao título de campeã do Mundo 36 anos depois, recebeu o prémio para melhor treinador enquanto Emiliano Martínez foi distinguido como o melhor guarda-redes do ano.



Por sua vez, Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora do mundo no último ano civil. João Cancelo foi o único português premiado a ser integrado no onze ideal do ano - Cristiano Ronaldo estava nomeado, mas ficou de fora pela primeira vez em 15 anos.



A cerimónia ficou marcada pela homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no final do ano passado.



TODOS OS PREMIADOS:

Melhor jogador: Lionel Messi

Melhor jogadora: Alexia Putellas.

Prémio Puskas: Marcin Oleksy.

Melhor treinador futebol masculino: Lionel Scaloni.

Melhor treinadora futebol feminino: Sarina Wiegman.

Melhor guarda-redes masculino: Emiliano Martínez.

Melhor guarda-redes feminina: Mary Earps.

Prémio dos adeptos: Adeptos da Argentina



Onze masculino do ano: Thibaut Courtois, Hakimi, Van Dijk e João Cancelo; Kevin de Bruyne, Modric, Casemiro; Messi, Mbappé, Haaland e Benzema;



Onze feminino do ano: Endler, Bronze, León, Williamson, Wendia Renard; Putellas, Walsh e Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr e Beth Mead;



Prémio Fair-Play: Luka Lochoshvili