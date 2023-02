João Cancelo manifestou-se «orgulhoso» por estar, pela primeira vez, no melhor onze do ano, anunciado no decorrer da gala dos prémios The Best, da FIFA. O lateral do Bayern Munique fala num «sonho de criança», mas olhando concretamente para o onze pergunta «quem é que defende?».

«É um privilégio para mim estar aqui com os melhores jogadores do ano passado. Era um sonho de criança. Já ambicionava ganhar este prémio há muito tempo, agora consegui-o e estou muito contente. Penso os meus amigos, a família, aqueles que estiveram sempre ao meu lado foram o meu principal apoio para chegar aqui», começou por destacar o lateral do Bayern Munique.

Um onze que conta com uma frente de ataque alargada, com Messi, Mbappé, Haaland e Benzema, dois laterais ofensivos, como são João Cancelo e Hakimi e ainda Keven de Bruyne no meio-campo. «Não sei quem é que defende nesta equipa, mas e fosse espectador, iria ver estes jogadores como estes ao estádio. São jogadores que acrescentam algo mais, muito talento, muita alegria quando os vemos a jogar. É um prazer estar nesta equipa porque eles são os melhores», comentou.

E neste onze, qual o preferido de Cancelo? «Gosto do Mbappé e também gosto muito do Messi e do Modric também. Por exemplo, vi o jogo do Real Madrid contra o Liverpool [primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões] e foi fantástico. Pessoalmente, talvez escolhesse o Modric», atirou ainda.