Gianluigi Donnarumma foi eleito melhor guarda-redes de 2025 depois de ter sido protagonista na conquista da Liga dos Campeões na baliza do Paris Saint-Germain antes da transferência para o Manchester City.

O guarda-redes italiano superou Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona) que tmabém estvaam nomeados para este prémio.

Um prémio que consagra uma das melhores temporadas de Donnarumma que, ainda ao serviço do PSG, conquistou o «triplete», juntando o título de campeão da Ligue 1 à Taça de França e à ambicionada Liga dos Campeões, conquistada pela primeira vez pela equipa de Paris.

«É uma grande honra ganhar este prestigiante prémio e agradeço a todos que votaram em mim», destacou o guarda-redes que agora está a marcar pontos na Premier League, na defesa da baliza do Manchester City de Pep Guardiola.