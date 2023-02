Pep Guardiola, Lionel Scaloni e Carlo Ancelotti são os finalistas ao prémio The Best de melhor treinador do mundo em 2022.

Dos primeiros cinco nomes candidatos à distinção, caem dois: Didier Deschamps e Walid Regragui, selecionadores de França e Marrocos, respetivamente.

Guardiola, diga-se, guiou o Manchester City ao título na Premier League, o quarto nos últimos cinco anos, e sempre com o técnico espanhol. Na Liga dos Campeões, caiu nas meias-finais.

Lionel Scaloni foi um dos obreiros do regresso da Argentina aos títulos mundiais. O selecionador argentino orientou as pampas na caminhada até à conquista do Mundial 2022 no Qatar.

Por último, Carlo Ancelotti foi o treinador que levou o Real Madrid a ter um ano de sonho, no qual os merengues conquistaram o campeonato espanhol, a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia.

O sucessor de Thomas Tuchel como melhor treinador do mundo será anunciado no dia 27 de fevereiro, na cerimónia organizada pela FIFA.