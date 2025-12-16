Na qualidade de capitão da Seleção, Bernardo Silva votou em Vitinha, Nuno Mendes e Dembélé para o prémio The Best, promovido pela FIFA. Por sua vez, Roberto Martínez escolheu Nuno Mendes, Vitinha e Yamal.

Numa extensa lista de votos, Vitinha mereceu os votos, por exemplo, dos media da Escócia, Julian Nagelsmann e de Modric. Ainda assim, os votos dos media portugueses foram para Dembélé, Pedri e Nuno Mendes.

Quanto a caras conhecidas do futebol nacional, James Rodríguez, Mbemba e Oblak colocaram o avançado Dembélé no primeiro lugar. Quanto a Vitinha, surge no terceiro lugar da lista do defesa ex-FC Porto.

Vitinha e Nuno Mendes ficaram fora do pódio do prémio de melhor jogador, mas integraram o “onze ideal” de 2025.