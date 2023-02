Lionel Messi conquistou o prémio The Best pela segunda vez na carreira, a coroar um ano em que conduziu a Argentina ao ansiado título Mundial, no Qatar.

Na hora de discursar na cerimónia, o argentino sublinhou esse momento de glória, como não podia deixar de ser.

«É uma honra voltar a estar nesta gala, e ser o vencedor. Este ano foi uma loucura para mim. Consegui atingir o meu sonho, depois de tanto lutar, de tanto insistir. No final, chegou e é o mais lindo que aconteceu na minha carreira. É um sonho para qualquer jogador e muito poucos o conseguem», afirmou, na cerimónia em Paris.