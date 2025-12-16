A tarde desta terça-feira fica marcada pela gala dos prémios The Best que, entre outros, têm Vitinha e Nuno Mendes na lista de nomeados para a distinção principal.

Em Doha, capital do Qatar, os jogadores do PSG ficam a saber quem sucede a Vinícius Júnior, mas não só. Roberto Martínez está nomeado para melhor treinador do ano, juntamente com Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca e Arne Slot.

Destaque também para o melhor onze do ano, que conta com diversos portugueses entre os nomeados: Diogo Costa (FC Porto), Nuno Mendes, Raphäel Guerreiro (Bayern Munique), Rúben Dias (Man. City), Bruno Fernandes (Man. United), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha, Bernardo Silva (Man. City), João Neves (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nass). Otamendi e Gyökeres juntam-se a estes e outros nomes na lista.

Serão conhecidos os vencedores dos prémios para melhor jogador e jogadora, melhor treinador e treinadora, melhor guarda-redes e também o «onze» feminino da época.

Todos os finalistas foram selecionados por especialistas da FIFA e o vencedor é decidido pelo voto dos adeptos registados na página oficial do organismo, assim como treinadores e capitães das seleções masculinas e femininas das 211 federações-membro.

