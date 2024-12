Um pontapé de bicicleta para a história. Aconteceu a 26 de novembro de 2023, em Goodison Park, aquando do triunfo do Manchester United no reduto do Everton, por 0-3. O relógio assinalava apenas 3 minutos quando Alejandro Garnacho se elevou para um golo inesquecível.

Foi um dos 10 golos marcados na última temporada, em 50 jogos pelo Manchester United. E suficiente para superar a concorrência na corrida ao prémio Puskás, que distingue o melhor golo da última época.

Na presente temporada, aos 20 anos, o internacional argentino conta com oito golos e quatro assistências em 24 partidas pelos «Red Devils». Em todo o caso, foi relegado por Ruben Amorim para fora da convocatória no dérbi com o Manchester City, no domingo.

O prémio Puskás é atribuído desde 2009. Depois de Cristiano Ronaldo – pelo célebre golo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão – também Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Ibrahimovic, James Rodríguez, Wendell Lira, Faiz Subri, Giroud, Salah, Zsóri, Son Heung-Min, Lamela, Oleksy e Guilherme Madruga receberam este prémio.

Na vertente feminina, Marta conquistou o prémio ao qual dá nome. O galardão, em primeira edição, foi entregue graças ao golo aplicado pelo Brasil, frente à Jamaica.