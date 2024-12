Na tarde desta terça-feira, em Doha, no Qatar, Carlo Ancelotti recebeu a distinção de melhor treinador da última temporada, a propósito da gala The Best, organizada pela FIFA.

O treinador do Real Madrid, de 65 anos, conduziu os «Merengues» à conquista da Liga dos Campeões, La Liga e Supertaça de Espanha em 2023/24. Por isso, superou Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Guardiola (Man. City), Luis de la Fuente (Espanha) e Lionel Scaloni (Argentina).

Ligado ao futebol desde 1976, primeiro como jogador, depois como treinador, Carlo Ancelotti recebeu a distinção das mãos de Arsène Wenger e aproveitou para agradecer ao Real Madrid e à família.

Este galardão é atribuído desde 2016. A Ranieri seguiram-se Zidane, Deschamps, Klopp (2019 e 2020), Tuchel, Scaloni e Guardiola.