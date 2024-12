Roberto Martínez e Bernardo Silva, respetivamente nas condições de selecionador e capitão da Seleção Nacional de Portugal, tiveram votações distintas para o prémio The Best de melhor jogador do mundo, mas nenhum votou em 1.º lugar em Vinicius Júnior, que se sagrou vencedor: Martínez votou em Dani Carvajal e Bernardo em Rodri.

O selecionador nacional votou em Lamine Yamal em 2.º lugar e em Vinícius Júnior em 3.º lugar.

Já Bernardo Silva, além de ter votado no colega de equipa no Manchester City, Rodri, vencedor da Bola de Ouro a 28 de outubro, para o The Best, votou em Vinicius Júnior em 2.º lugar e em Erling Haaland em 3.º lugar.

Vinicius Júnior foi o vencedor do The Best 2024 para melhor do mundo, com 48 pontos, seguido de Rodri com 43 e Jude Bellingham com 37.

Os votos dos outros selecionadores portugueses lá fora

Nota ainda para as votações de outros treinadores portugueses, selecionadores noutros países. Fernando Santos (Azerbaijão) votou em Lamine Yamal, Vinicius Júnior e Rodri, por esta ordem. Paulo Bento (Emirados Árabes Unidos) votou em Rodri, Jude Bellingham e Dani Carvajal. Pedro Gonçalves (Angola) votou em Rodri, Vinicius Júnior e Dani Carvajal. Luís Boa Morte (Guiné-Bissau) votou em Vinicius Júnior, Dani Carvajal e Rodri.

Os votos individuais de selecionadores e capitães davam cinco pontos ao 1.º, três ao 2.º e um ao 3.º.

Capitães e adeptos votaram mais em Vinicius, selecionadores e jornalistas em Rodri

De acordo com os dados divulgados esta tarde pela FIFA, para o pódio do The Best, os capitães e os adeptos votaram mais em Vinicius Júnior e Rodri foi quem recolheu mais votos entre os selecionadores e jornalistas. No entanto, em favor de Vinicius, a votação do público foi esmagadora e a dos capitães também foi destacada para o brasileiro.

- Votos dos selecionadores (em pontos): Rodri (461), Vinicius Júnior (438), Bellingham (191).

- Capitães: Vinicius Júnior (617), Rodri (373), Bellingham (164).

- Jornalistas: Rodri (543); Vinicius Júnior (538); Bellingham (183).

- Público: Vinicius Júnior (1 147 276); Bellingham (460 887); Rodri (264 835).

Os cálculos destes pontos foram depois feitos pela FIFA para os 48 pontos a Vinicius, 43 a Rodri e 37 a Bellingham. De recordar que o sistema de votação para os prémios The Best envolve quatro grupos, cada um com 25 por cento do peso nos votos: os selecionadores de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA, os capitães de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA, um jornalista de cada Federação filiada à FIFA e o público.

Messi em 6.º, Mbappé em 9.º

Além do pódio, a ordem dos restantes nomeados foi também conhecida, com o anterior vencedor, Lionel Messi, a ficar em 6.º lugar, com 25 pontos, ainda atrás de Dani Carvajal (4.º com 31) e Lamine Yamal (5.º com 30).

Seguiram-se Toni Kroos (7.º com 18), Erling Haaland (8.º com 18), Kylian Mbappé (9.º com 14), Florian Wirtz (10.º com 8) e Federico Valverde (11.º com 4).

Os votos portugueses nos treinadores

Já quanto aos treinadores, os votos de Roberto Martínez foram, por esta ordem, para Luis de la Fuente, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Bernardo Silva votou em 1.º lugar no vencedor Carlo Ancelotti, seguindo-se Xabi Alonso e o seu treinador em Manchester, Pep Guardiola.

Melhor jogadora do mundo: Neto votou em Bonmatí, Dolores em Hansen

Já quanto à melhor jogadora do mundo, o selecionador nacional Francisco Neto votou na vencedora, Aitana Bonmatí, seguida de Caroline Graham Hansen e Barbra Banda. A votação da capitã de equipa Dolores Silva foi semelhante, mas com uma troca: votou primeiro em Hansen, seguida de Bonmatí e Banda.